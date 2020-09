Danni da animali selvatici, Coldiretti “Il Governo passi dalle parole ai fatti”

“Bene la Regione Emilia Romagna, che attraverso la lettera inviata dall’Assessore all’agricoltura Alessio Mammi al Ministro dell’ambiente Costa ha preso decisamente posizione per portare a livello nazionale la grave problematica delle specie più impattanti per i cittadini, le imprese, l’agricoltura e la biodiversità”.

Lo afferma il Presidente di Coldiretti Piacenza Ugo Agnelli nel ricordare come da anni l’organizzazione porti avanti la battaglia per passare dalla convivenza passiva al contrasto di alcune specie particolarmente impattanti per il territorio, in particolare gli ungulati.

“Da molti anni Coldiretti Piacenza segnala le problematiche derivanti dalla proliferazione incontrollata degli ungulati per tutta l’agricoltura piacentina e la popolazione, coinvolta in incidenti stradali a volte letali”.

“Quello che Coldiretti auspica, in particolare in questa fase, è che si passi velocemente dalle parole ai fatti, continuando a fare pressione sulle Autorità nazionali per delineare un quadro di convivenza sostenibile tra uomo e queste specie”.