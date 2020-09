Definiti i calendari della prossima serie B1: il Busa Foodlab parte in trasferta

Il Busa Foodlab Gossolengo aprirà il campionato di serie B1 femminile (girone A) con la trasferta toscana sul campo della FGL Pallavolo Castelfranco (Pistoia): è stato definito nel pomeriggio del 3 settembre, il calendario che accompagnerà il cammino delle biancoblu nella stagione 2020/21.

La seconda giornata vedrà la formazione di coach Marzia Grandi impegnata nel palazzetto di casa per la sfida alla Virtus Biella: le due formazioni si sono già fronteggiate nella stagione 2018/19 in serie B2 con le piemontesi capaci di imporsi in Gara 1 e 2 delle semifinali playoff promozione. Altra gara non inedita quella con Olympia Genova: appuntamento fissato il 23 gennaio 2021 nel capoluogo ligure.

Per il derby piacentino con la Pallavolo Alsenese bisognerà aspettare il 2021: il Busa Foodlab fronteggerà le gialloblu in trasferta dopo la sosta natalizia. Il girone di andata si chiuderà il 30 gennaio con l’incontro casalingo, ospiti le toscane del Blu Volley Quarrata.

La sosta pasquale si consumerà dopo la settima giornata di ritorno sul campo della Timenet Empoli (28 marzo 2021), chiuderà la regular season di Gossolengo un’altra trasferta toscana, fissata per il Primo Maggio.