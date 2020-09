Didattica a distanza, avvio difficoltoso al Gioia “Pessima connessione internet, impossibile seguire le lezioni”

Didattica a distanza, avvio difficoltoso al liceo Gioia di Piacenza.

La segnalazione arriva da una mamma, che fa presente i problemi di connessione dell’istituto di viale Risorgimento. Come è noto, il dirigente scolastico Mario Magnelli ha optato per una frequenza alternata in classe, con collegamenti via webcam per gli studenti a casa.

Una soluzione che, però, sta riscontrando alcune difficoltà tecniche.

“Le classi sono state divise in tre gruppi e si alternano 2 gruppi in presenza e uno con didattica a distanza – scrive una mamma alla nostra redazione -. Peccato che chi è a casa non riesca a seguire la lezione a causa di una connessione pessima: non sentono la voce dell’insegnante, non riescono ad interagire con la classe e i professori stanno già facendo il ripasso e fissando le verifiche. Il preside parla di piccole incertezze ma io direi che non ci sono certezze. Spero risolvano presto il problema”.

Le problematiche legate alla connessione riguardano in maniera prevalente la sede distaccata degli ex Gesuiti, ma sono presenti anche nella sede centrale e nelle aule presti all’interno dell’istituto Romagnosi. Il liceo Gioia si è già attivato per ovviare alla situazione, sia in maniera autonoma sia sollecitando la Provincia, ente referente per quanto riguarda l’istruzione scolastica superiore. In particolare era atteso l’allaccio, per quanto riguarda l’ex Gesuiti, alla rete Lepida. Intervento che dovrebbe essere sostenuto dall’ente di corso Garibaldi.