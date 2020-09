Digitale, Tagliaferri (Fdi) “Risolvere problema assenza segnale Rai in Appennino”

La Regione risolva il problema della visibilità del segnale televisivo Rai nelle aree montane.

A chiederlo, in una risoluzione, è il consigliere piacentino di Fdi Giancarlo Tagliaferri, che ricorda come “da molte zone dell’Appennino in provincia di Modena, Parma e Piacenza arrivino numerose e insistenti segnalazioni di cittadini che lamentano di non ricevere il segnale Rai e quindi di non poter vedere i canali di informazione pubblica, specialmente quelli regionali”.

Il consigliere ricorda come “piogge, temporali o nevicate sono sufficienti per far perdere del tutto il segnale televisivo: diversi amministratori locali di Comuni montani denunciano una situazione non più tollerabile, sia perché l’informazione è un diritto, sia perché ai molti anziani dei territori montani si toglie anche questo comune strumento di cultura e di passatempo”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere “se la Regione sia al corrente di quanto riportato; in che modo la Regione intenda sopperire al suddetto disagio e se la Regione intenda sollecitare al governo nazionale un tavolo di monitoraggio che individui le aree alpine e appenniniche dove il segnale televisivo risulta scarso o assente”.