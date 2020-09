E’ stato disposto il dissequestro della “Levante”, la stazione riaprirà nei prossimi giorni. Il provvedimento verrà notificato al custode dello stabile dalla Guardia di Finanza.

Lo stabile era stato sequestrato il 22 luglio, nell’ambito dell’operazione Odysséus che aveva portato all’arresto di 6 carabinieri, tutti in forze nella caserma di via Caccialupo a Piacenza. Fra i reati contestati c’è il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, la ricettazione, l’estorsione, l’arresto illegale, la tortura (che potrebbe essere stata commessa proprio all’interno della caserma, secondo alcune intercettazioni raccolte durante l’attività d’indagine), le lesioni personali aggravate, l’abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, che è direttamente connessa ad arresti completamente falsati. Perquisizioni personali ed ispezioni arbitrarie, violenza privata aggravata e truffa ai danni dello Stato.

La “Levante” non riaprirà subito al pubblico; l’attività riprenderà nei prossimi giorni. Nel frattempo continuerà ad essere operativa la stazione mobile.