Dopo l’esordio vittorioso, Gas Sales Bluenergy già con la testa al prossimo match: al Palabanca arriva Perugia

Dopo la prima vittoria stagionale coincisa con l’avvio della SuperLega Credem Banca, i giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si ritroveranno nel pomeriggio di martedì 29 settembre in palestra per riprendere la preparazione.

Prossimo obiettivo nel mirino di Clevenot e compagni è la partita in programma domenica 4 ottobre alle ore 18 tra le mura amiche del PalaBanca contro la Sir Safety Conad Perugia, fresca vincitrice della Supercoppa italiana.

Relativamente alla sfida contro gli umbri, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è in attesa di sapere se la Regione Emilia Romagna concederà la deroga per l’accesso del pubblico all’impianto. Non appena saranno diramate indicazioni ufficiali, la società fa sapere che provvederà a comunicarle attraverso i propri canali.

Per la banda biancorossa, così, inizia una nuova settimana di lavoro con il sorriso dopo la vittoria maturata sul campo della Consar Ravenna. Nella trasferta romagnola i piacentini hanno conquistato tre punti pesanti ma come dichiarato da coach Lorenzo Bernardi è importante proseguire su questo cammino e lavorare tutti insieme per migliorare. Apprezzata dall’allenatore anche la reazione avuta dalla squadra in alcuni momenti del match come alla fine del secondo set e dopo l’avvio del terzo parziale. Ora i biancorossi avranno il tempo giusto per prepararsi e concentrarsi al meglio in vista della prossima sfida che si preannuncia una vera e propria battaglia.

Nel frattempo la Lega Pallavolo ha diramato il calendario relativo ai prossimi impegni della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che saranno trasmessi da Rai Sport: domenica 11 ottobre la sfida al PalaBanca tra i biancorossi e l’Itas Trentino è stata anticipata alle ore 17. Alla settima giornata, invece, Clevenot e compagni giocheranno sabato 24 ottobre alle ore 18 sul campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.