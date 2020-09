Doppio appuntamento tricolore per il Cadeo Carpaneto

Doppio appuntamento tricolore per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, di scena in un week end ricco di corse.

Ad aprire il programma ci penserà il campionato italiano a cronometro Juniores di Orsago (Treviso), dove a inseguire il sogno tricolore ci sarà anche Andrea Piras, atleta brianzolo del sodalizio piacentino-bresciano. Piras (reduce dagli Europei su strada di categoria a Plouay corsi in maglia azzurra) sarà uno dei 70 atleti che si contenderanno il Trofeo Renzo Mazza che assegna il titolo italiano di categoria della specialità. Alle 14,30 è previsto il via del primo atleta Junior, con un circuito di 21 chilometri e 100 metri che deciderà i giochi tricolori. Per Piras, invece, partenza alle 17,35.

“Nella scorsa settimana – commenta Piras alla vigilia dell’appuntamento nazionale – ho avuto un calo, poi sabato e domenica ho corso due gare (campionato italiano Junior su strada e Challenge bresciana Giancarlo Otelli, ndc) e ho ritrovato la gamba. Ora mi sento bene, a Orsago non mi pongo un vero e proprio obiettivo, se non fare il miglior piazzamento possibile; spero di far bene in questo appuntamento importante”.

Domenica, invece,l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem affronterà una nuova sfida tricolore, questa volta nel fuoristrada: l’Esordiente bresciano Francesco Baruzzi, infatti, sarà al via dei campionati italiani di mountain bike al Ciocco (comune di Barga, provincia di Lucca). In particolare, Baruzzi parteciperà alla corsa tricolore di cross country per Esordienti primo anno che prenderà il via alle 10,45.

I suoi compagni di squadra, invece, gareggeranno su strada il giorno precedente (sabato) a Settimo di Pescantina (Verona), teatro di corsa anche per la formazione Allievi dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem, che aggiungerà anche l’impegno domenicale per Gabriele Casalini a Borgo Valsugana (Trento). Infine gli Juniores targati Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto attaccheranno il numero domenica a Villadose (Rovigo): in sella Gabriele Coloberti, Andrea Piras, Giosuè Epis, Francesco Calì, Daniele Anselmi e Lorenzo Ghirardi (riserve Sergio Zanolini e Andrea Rabba).

Attivo anche il Cadeo Carpaneto, in blocco domenica a Borgo Valsugana (Trento) con Donne Esordienti, Esordienti e Donne Allieve. In precedenza, sabato appuntamento alla cronoscalata Bocca di Magra-Montemarcello per Matteo Piscina, Filippo Naturani (Esordienti), Giulia Raimondi, Martina Naturani, Greta Levardi e Vanessa Benuzzi (Allieve).