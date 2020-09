Doppio colpo Piace: ufficiali Simone Stucchi e Matteo Battistini

Doppio colpo in entrata per il Piacenza Calcio: in biancorosso arrivano Simone Stucchi e Matteo Battistini.

“Simone Stucchi – si legge nella nota del club che ufficializza l’acquisto dei due giocatori – portiere classe 2000, nelle ultime stagioni ha ben figurato tra i grandi distinguendosi, soprattutto, con la maglia della Pergolettese conquistando il campionato di Serie D 2018/2019. Per lui un contratto annuale con opzione sul secondo. Matteo Battistini, difensore classe 1994, vanta più di 100 presenze in Serie C dove ha giocato, tra le altre, con le maglie di Carrarese e Pro Patria. Battistini arriva con un accordo biennale con opzione di rinnovo sul terzo anno.

I giocatori sono già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff”.