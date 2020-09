Duplice appuntamento alla Biblioteca di strada, tra ambiente e legalità

Si apre con un duplice appuntamento, la settimana della Biblioteca di strada all’Infrangibile.

Lunedì 28 settembre, alle 18, il perito agrario Paolo Buscarini terrà un incontro pubblico dedicato alle alghe, sia come elemento cruciale di difesa ambientale delle aree costiere dagli eventi meteorologici estremi, scatenati dai cambiamenti climatici, sia come alimento che, già da migliaia di anni, viene utilizzato al pari di frutta e verdura dalle popolazioni marittime.

Martedì 29, alle 21, l’associazione 100×100 in Movimento organizza una serata in ricordo del giudice Rosario Livatino e del giornalista Giancarlo Siani, vittime delle criminalità organizzata per il loro impegno nella ricerca della verità e il rispetto della legalità. L’evento sarà occasione anche per aggiornare il dibattito sulle infiltrazioni di mafia e ‘ndrangheta in Emilia, nonché sulla situazione locale.

Area degli allegati