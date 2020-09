Emozioni e solidarietà in volo dall’aeroporto di Casaliggio con Fly4freedom

È stata una giornata ricca di emozioni quella di sabato 5 agosto. Nuovamente in quota l’aeromobile di Fly4Freedom. Diverse le persone che sono salite a bordo dell’ultraleggero e hanno così potuto compiere la straordinaria esperienza del volo.

La giornata è iniziata con protagonista Andrea, un bambino di sette anni. Il suo sogno nel cassetto era da sempre quello di poter compiere un giro a bordo di un aeroplano, i ragazzi di Fly For Freedom lo hanno accontentato e per lui, così come per i suoi genitori, è stato un momento indimenticabile.

Successivamente ad imbarcarsi sul ultraleggero sono stati alcuni ospiti della struttura “La Pellegrina” dell’Associazione La Ricerca Casa Accoglienza Don G. Venturini di strada Agazzana a Piacenza.

I ragazzi sono apparsi entusiasti di questa possibilità, hanno apprezzato la giornata di svago. Poi è stata la volta del signor Romano, settantacinquenne piacentino che in gioventù cercò di costruire un deltaplano a motore.

Ha potuto quindi coronare il suo sogno riuscendo ad ammirare le campagne piacentine dall’alto proprio grazie all’ultra leggero dell’associazione ODV FlyForFreedom.

“Fondamentale per la riuscita di questo tipo di eventi – spiega Cristian Sorrentino, presidente FlyForFreedom, l’assistenza sanitaria fornita dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e ringrazio il centro di consulenza psicologica Tice nonché la Associazione La Ricerca Casa Accoglienza Don G. Venturini di Strada Agazzana”.