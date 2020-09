Esce di strada a Vernasca, muore 32 enne

Incidente mortale all’alba del 25 settembre a Vernasca, in provincia di Piacenza.

La vittima è un giovane di 32 anni, originario di Castellarquato. Alle 5 di stamattina il giovane stava percorrendo la provinciale, all’altezza della cementeria Buzzi, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della sua auto, una Jeep, finendo in un campo a lato della carreggiata, con il mezzo ribaltato su un fianco.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri delle stazioni di Lugagnano e Vernasca, sul corpo della vittima verrà eseguita l’autopsia.