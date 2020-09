Esce di strada con l’auto: ha il tasso alcolemico quasi 5 volte il consentito. Denunciata 41enne

Alla guida con un tasso alcolemico quasi 5 volte il limite consentito, esce di strada a Cortemaggiore.

A finire nei guai una 41enne, denunciata per guida in stato d’ebbrezza, mentre l’auto è stata sequestrata.

Sono in tutto 3 gli automobilisti denunciati – e con la patente ritirata – nell’ambito dei controlli effettuati nel weekend che hanno visto impegnati le pattuglie del Comando Provinciale di Piacenza, lungo le principali arterie stradali di tutta la provincia.

A Fiorenzuola d’Arda, sulla SS 9, il Radiomobile della Compagnia ha fermato e sottoposto a controllo con etilometro un 36enne. Era alla guida con un tasso alcolico di 1,88 g/l.

Lungo la SP 412, al bivio per Fabbiano, i Carabinieri di Pianello Val Tidone hanno controllato un 42enne piacentino anche lui con un tasso alcolico superiore al limite consentito.

Una donna di 41 anni, invece, alla guida della sua utilitaria, coinvolta in un sinistro stradale nei pressi di Cortemaggiore, sottoposta ad accertamento sanitario, aveva addirittura un tasso alcolico pari a 2,38 g/l. L’auto che aveva in uso è stata sottoposta a sequestro.

Tutti gli automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l’influenza dell’alcool, con il ritiro della patente di guida.

“Purtroppo, il dato non è certo confortante e per di più evidenzia quanto il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sia molto presente nelle strade della provincia – sottolinea il comando provinciale dei carabinieri di Piacenza -. Per questo si sensibilizzano gli utenti ad un maggior rispetto delle regole della strada, al fine di evitare conseguenze che potrebbero risultare gravi o fatali sia per se stessi, che per tutti coloro che circolano sulle strade”.