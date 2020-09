Falla nell’acquedotto, chiuso un tratto di via Roma

L’Unità operativa Mobilità del Comune di Piacenza comunica che, a causa di una falla prodottasi nel sistema di tubature dell’acquedotto e della conseguente perdita d’acqua che ne sta attualmente interessando la sede stradale, via Roma, nel tratto compreso tra piazzale Roma e piazzetta Santa Maria degli Angeli, è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Agli automobilisti intenzionati ad immettersi in via Roma percorrendo via Neve è comunque consentita la svolta a sinistra, in direzione dei giardini Merluzzo. I tecnici di Ireti intervenuti immediatamente sul posto stanno operando al fine di sanare la situazione e ripristinare al più presto – indicativamente entro le prime ore di venerdì mattina – le normali condizioni di percorribilità di via Roma.