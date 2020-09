Fermato mentra andava a zig zag, ubriaco: denuncia e auto confiscata

Attorno all’una della notte tra venerdì e sabato 26 settembre, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Rivergaro, che era impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha intercettato sulla Strada Provinciale 28 nella frazione di Ottavello un’autovettura che procedeva a zig zag creando un grave pericolo per la circolazione stradale.

Alla guida del mezzo vi era un uomo di 35 anni nato in Nigeria e residente a Vigolzone. E’ stato sottoposto all’alcool test. Aveva un tasso alcolico di 2,30 g/l, dunque più di quattro volte il limite consentito e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il mezzo è stato posto sotto sequestro amministrativo e fatto recuperare tramite autosoccorso.