Ferrari in tour tra Piacenza e la Valtrebbia, in occasione della Coppa d’Oro 2020.

L’evento, curato da RobJoy e dalla sezione piacentina Scuderia Ferrari Club, ha visto le “rosse” darsi appuntamento lungo il Facsal, all’altezza del monumento commemorativo a ricordo della storica gara del 1947, per poi partire alla volta di Bobbio e del Penice.

Le supercar faranno poi ritorno in città nel pomeriggio, per fermarsi vicino a palazzo Gotico dove verrà allestito un red carpet in occasione della consegna della Coppa d’Oro.