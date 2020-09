“Finalmente i cittadini di Fiorenzuola e Castello tornano ad essere di serie A”

“Finalmente i cittadini di Fiorenzuola e Castelsangiovanni tornano a essere cittadini di serie A: grazie alle nostre battaglie condotte in Regione sono stati riaperti i servizi di pronto soccorso nei due Comuni piacentini”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Taglaiferri commenta la riapertura dei servizi di emergenza – urgenza.

“E’ stata una battaglia dura, spesso solitaria, ma che ha dato grandi risultati. L’impegno di Fratelli d’Italia per i cittadini piacentini non si ferma, proseguiremo sempre a portare la voce di Piacenza in Regione”.