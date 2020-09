Fiorenzuola ko al “Pavesi” nell’amichevole contro il Crema (1-2)

Sconfitta per il Fiorenzuola (1-2) nell’allenamento congiunto di mercoledì 9 settembre contro il Crema di Dossena al Velodromo Pavesi.

L’inizio di gara è di marca rossonera, con la squadra di Tabbiani per tutto il primo tempo mantiene le redini del gioco, lasciando al Crema i soli guizzi in contropiede su occasioni confezionate dalla caparbietà di Ferrari. Dopo un paio di tentativi di Bruschi convergendo da sinistra, è Vita al 21′ da dentro l’area a superare l’estremo difensore cremasco sul primo palo dopo una corta respinta. 1-0. Capitan Guglieri e compagni continuano la propria ragnatela di gioco provata nel corso delle settimane di ritiro, chiudendo il primo tempo in vantaggio di una rete.

Nella ripresa, spazio da subito a Tognoni, Facchini, il giovane Parenti (2003 di scuola Academy) ed Esposito (2001 in prova). Il Fiorenzuola non si snatura e continua ad alzare il proprio baricentro, trovando tuttavia in Battaiola un muro a sbarrare le strada con una grande uscita alta su contropiede del Crema al 58′. Mister Tabbiani dopo il 60′ da spazio anche ai tanti giovani presenti ed aggregati nel ritiro estivo. Nonostante un’ottima attitudine da parte dei giovani rossoneri, il Crema inizia a prendere campo anche grazie all’esperienza di alcuni suoi elementi.

Al 74′ l’esterno basso Campisi converge in situazione di 2 vs 1, calcia in porta da appena dentro l’area con Battaiola che si supera mettendo sulla traversa, non potendo nulla sul tap-in di testa da parte di Dell’Aquila che impatta sull’1-1. Dopo 3 minuti è ancora Campisi che dalla destra disegna una grande parabola dai 25 metri e mette la palla sotto il sette sul secondo palo. 1-2. Nel finale, una bella giocata di Saia sulla linea di fondo strappa applausi agli spettatori presenti (e distanziati) al Velodromo Pavesi, ma il tiro da dentro l’area è debole.

Finisce 1-2, con i rossoneri che proseguiranno la propria marcia di avvicinamento al Campionato di Serie D attendendo il prossimo allenamento congiunto di domenica 13 settembre 2020 alle ore 16.30 contro il Seregno di Mister Arnaldo Franzini.

U.S. Fiorenzuola 1922 vs A.C. Crema 1908 1-2

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Romeo (46′ Parenti); Guglieri; Zaccariello (70′ Colleoni); Cavalli (46′ Facchini); Ferri (65′ Marmiroli); Vita (65′ Saia); Perseu (46′ Esposito); Oneto (72′ Bertè); Stronati (65′ Hathaway); Bruschi (46′ Tognoni). All. Tabbiani. A disposizione: Ghezzi; Marchi; Gatti; Baldini.

Reti: 21′ Vita (F); 74′ Dell’Aquila (C); 77′ Campisi (C)

Foto: Troglio