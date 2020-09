Fiorenzuola ok nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato: vittoria esterna contro la Caronnese

Nell’ultima amichevole prima dell’inizio del Campionato Serie D Girone D, il Fiorenzuola di Mister Tabbiani ha espugnato lo Stadio Comunale di Caronno Pertusella, nel match contro la Caronnese di Mister Gatti.

Sul campo sintetico varesino, temperature alte fin da subito con i ritmi che inizialmente ne risentono per entrambe le formazioni. E’ il Fiorenzuola ad accendersi per primo all’8′ con Stronati che riceve palla da Vita dopo una serpentina di forza di quest’ultimo. Tiro alto sopra la traversa.

Battaiola si supera al 14′ sul fendente a mezza altezza da appena dentro l’area di Corno, mettendo in corner con una difficile parata.

Il Fiorenzuola fa la partita, ma la squadra padrona di casa effettua una fase di non possesso molto ordinata che limita gli sprazzi rossoneri, chiudendo il primo parziale sullo 0-0.

Nella ripresa è la Caronnese a partire meglio nei primissimi minuti, collezionando angoli ma senza impensierire gravemente la retroguardia rossonera. Dopo 5 minuti la squadra di Tabbiani alza i giri del motore, e presto detto arriva la rete del vantaggio con Tognoni che finalizza dalla destra un’ottima azione corale. Al 55′ è 0-1 per il Fiorenzuola.

Dopo una manciata di minuti Santonocito scatta in posizione dubbia su una situazione di palla scoperta, entrando in area e venendo atterrato da Cavalli. Per il direttore di gara è rigore, che capitan Corno trasforma spiazzando Battaiola. 1-1.

Il Fiorenzuola si getta in avanti mostrando un’ottima tenuta fisica, costringendo agli straordinari Marietta prima con un tiro da dentro l’area di Vita, poi con un colpo di testa di Oneto.

E’ il preludio al goal della vittoria, che arriva grazie a Bruschi, imbeccato da un bel filtrante di Tognoni. Il tiro sotto l’incrocio dell’esterno rossonero vale la rete dell’1-2.

Sul finale, la Caronnese colpisce un palo con un bel tiro a giro, ma il risultato non cambia, con il Fiorenzuola che porta a casa la vittoria in attesa dei primi punti ufficiali della stagione in palio domenica prossima contro il Prato.

SCD Caronnese vs U.S. Fiorenzuola 1922: 1-2

SCD Caronnese: Marietta; Costa; Curci; Galletti; Travaglini; Gargiulo; Putzolu; Calì; Scaringella; Corno; Santonocito. All. Gatti. Subentrati: Angelina; Bosisio; Arcidiacono; Gualtieri; Rocco; Musico; Torin; Vernocchi; M’Zoughi; Migliorati.

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Salvaterra (61′ Hathaway); Carrara (80′ Romeo); Zaccariello; Cavalli; Ferri (71′ Colantonio); Tognoni (85′ Saia); Perseu (71′ Facchini); Oneto; Stronati; Vita (74′ Bruschi). All. Tabbiani. A disposizione: Ghezzi; Colleoni; Bertè.

Arbitro: Bortolozzo della Sezione di Varese – Assistenti: Candiani – Neri della sezione di Busto Arsizio

Reti: 55′ Tognoni (F); 61′ rig. Corno (C); 82′ Bruschi (F)