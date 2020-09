E’ interrotta dalla mattinata di venerdì la circolazione lungo la provinciale di Val Nure, all’altezza di località Folli (nel comune di Ferriere), per una frana a seguito delle intense precipitazioni nel corso della notte.

“Fin dalle prime ore del 25 settembre, la Provincia – fa sapere l’Ente di via Garibaldi – si è immediatamente attivata per far fronte alla situazione di pericolo conseguente ai danni provocati dai fenomeni atmosferici, avviando gli interventi più urgenti per riportare la rete viaria ad accettabili condizioni di sicurezza. L’obiettivo degli interventi in corso è ripristinare tra domenica e lunedì la circolazione a senso unico alternato, almeno durante le ore del giorno”.

PROVINCIALE VAL D’ARDA – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in fase di avvio alcune indagini e verifiche strutturali da eseguirsi in corrispondenza del ponte sul torrente Arda in località Case Bonini, lungo la strada provinciale n. n° 21 di Val d’Arda.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo è stata

disposta l’interruzione della circolazione veicolare, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 di mercoledì 30 settembre, in corrispondenza del ponte, alla progressiva km. 9+765 circa.