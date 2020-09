Fuori strada con la moto, centauro ferito a Monticelli

Ha riportato gravi ferite il motociclista piacentino rimasto coinvolto nel pomeriggio in un incidente avvenuto a Monticelli (Piacenza).

E’ accaduto poco prima delle 18: secondo una prima ricostruzione, il centauro – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo della propria moto finendo fuori strada. L’uomo avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Per soccorrerlo sono intervenuti i soccorsi, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e l’auto infermieristica da Roveleto, ed è stato attivato anche l’elisoccorso da Parma.

Dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Cremona.