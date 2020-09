Gas Sales Bluenergy in campo contro Ravenna: piacentini di nuovo avanti (1-2) DIRETTA

Consar Ravenna – Gas Sales Piacenza 1-1 (20-25; 25 – 20; 23-25) LA DIRETTA

È tempo di campionato per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: dalle 18 (diretta Rai Sport) i biancorossi sono in campo al Pala De Andrè contro Consar Ravenna.

La società piacentina si presenta a questa sfida con una grande novità: non si tratta infatti solo dell’esordio in campionato per Clevenot e compagni ma anche per coach Lorenzo Bernardi che si siede per la prima volta sulla panchina biancorossa.