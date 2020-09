Gas Sales Bluenergy Piacenza, al via campagna abbonamenti “Noi esempio per i più giovani al tempo del Covid”

La Gas Sales Bluenergy Piacenza lancia ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2020/2021. ‘Non importa dove, ma insieme. Piacenza c’è’ è il claim che accompagnerà la società biancorossa in questa seconda stagione nella massima serie.

Presentata nella Sala Panini di Palazzo Galli della Banca di Piacenza, la nuova campagna abbonamenti biancorossa vuole mettere in luce il forte legame che unirà tifosi e squadra; le proposte pensate dalla Società prevedono soluzioni (Base e Plus) che permetteranno ai tifosi di seguire la squadra in streaming, in attesa di poter tornare sugli spalti del PalaBanca. La vendita dei pacchetti partirà da domani, 1° settembre.

A fare gli onori di casa è toccato a Pietro Boselli, Vice Direttore Banca di Piacenza:

“Questo è il primo evento esterno dopo il periodo particolare vissuto a causa del Covid-19 e siamo felici che sia un evento legato alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Banca di Piacenza in questi mesi ha messo in campo grandi forze, con l’obiettivo di sostenere il territorio, in modo particolare cittadini e imprese. Anche per questa campagna abbonamenti vogliamo dare il nostro contributo, dando la possibilità ai tifosi di sottoscrivere gli abbonamenti nelle nostre filiali”.

Giuseppe Bongiorni, in rappresentanza del Gruppo CGI, ha voluto sottolineare ancora una volta il grande impegno del Gruppo a favore di Piacenza, oltre a lanciare un messaggio importante agli atleti della squadra:

“In questi mesi di difficoltà non abbiamo mai mollato, anzi abbiamo rilanciato, facendo salire a bordo anche Bluenergy, realtà già presente nel mondo dello sport. Abbiamo investito in maniera importante a livello sportivo, costruendo un roster di alto livello e al tempo stesso abbiamo voluto garantire e migliorare la visibilità di questo spettacolo a tutti i tifosi. Piacenza vuole bene ai ragazzi della nostra squadra e per questo chiediamo loro di mettere il cuore ogni volta che scenderanno in campo”.

La presidente della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Elisabetta Curti ha spiegato con orgoglio il claim che accompagnerà la campagna abbonamenti biancorossa, per poi scendere nei dettagli delle soluzioni proposte dalla Società per tutti i suoi tifosi:

“Abbiamo scelto come slogan Piacenza c’è perché volevamo fare un omaggio ai piacentini e a tutti i biancorossi dopo i momenti complicati vissuti negli scorsi mesi. Ora siamo qui e non vediamo l’ora di vivere intensamente questa nuova stagione che ormai è alle porte. Non era certo facile mettere in campo una campagna abbonamenti a causa di tutte limitazioni dovute al Covid-19: il nostro obiettivo è quello di avvicinare i tifosi con due tipi di abbonamenti che permetteranno loro di seguire la squadra. Stiamo lavorando però affinché possano tornare già dalla partita di Coppa Italia prevista per il 13 settembre sugli spalti del PalaBanca”.

Anche Bluenergy Group con Alberta Gervasio, Amministratore Delegato, ha voluto lasciare un messaggio a tutta la Società e ai tifosi in vista dei prossimi impegni ufficiali:

“Quella che sta per iniziare è una stagione sportiva diversa dalle altre. Le dinamiche di contenimento del contagio da Covid-19 impongono una presenza in remoto o limitata di tutta la tifoseria. Per questo motivo oggi più che mai è ancora più importante fare in modo che la passione di tutti i tifosi possa giungere con forza alla squadra sotto ogni forma. Cogliamo dunque l’occasione per fare l’in bocca al lupo alla società per la campagna abbonamenti che si apre nella giornata di oggi. Insieme percorreremo questa nuova stagione sportiva con l’obiettivo di svolgerla al meglio, godendo dello spettacolo sportivo nel pieno rispetto della salute di tutti”.

Al tavolo dei relatori era presente coach Andrea Gardini che ha ringraziato la proprietà e gli sponsor per il lavoro svolto che ha portato a Piacenza grandi giocatori:

“Rilanciare come ha fatto il nostro main sponsor non è una cosa da tutti: questo dimostra la volontà di alzare sempre più il livello. Sono arrivati a Piacenza giocatori forti, alcuni di questi di livello internazionale. Sono sicuro che non deluderanno e sapranno dare il meglio di loro. Con tutti i ragazzi, inoltre, stiamo portando avanti un lavoro importante: vogliamo essere ambasciatori di comportamenti corretti in questa stagione, cercando di essere un esempio per i ragazzi più giovani che ci seguono. Cercheremo di fare una stagione nel pieno rispetto di tutte le norme e soprattutto di prestare attenzione a come ci comporteremo”.

Di seguito si riportano i dettagli della campagna abbonamenti 2020/2021:

PRIMA FASE (vendita dal 1° settembre al 4 ottobre)

ABBONAMENTO BASE €. 45,00

Comprende l’abbonamento a Eleven Sports, l’abbonato riceverà il suo codice di accesso via email entro una settimana dalla data dell’acquisto, che permette di vedere tutte le partite non trasmesse in RAI, in casa e in trasferta, di tutte le squadre di SuperLega Serie A e le partite di Coppa Italia; la Shopping&Experience APP con già 10 punti già caricati; il collegamento Zoom che consente di essere presente virtualmente al PalaBanca e far sentire la propria voce alla squadra; e la mascherina* Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Come acquistare

Fisicamente recandosi presso gli sportelli della Gas Sales Energia o le Filiali della Banca di Piacenza o gli sportelli Bluenergy. Online, compilando il modulo presente sul sito

www.gassalespiacenza.it e inviandolo via email, da indirizzo personale e valido, a biglietteria@youenergyvolley.it insieme alla contabile di pagamento.

Dove acquistare

Sportelli Gas Sales Energia

Alseno • Via F.lli Cervi, 143 – Alseno (PC)

Borgotaro• Viale Bottego, 2 – Borgo Val di Taro (PR)

Busseto • Via Roma, 101 – Busseto (PR)

Carpaneto • Via Roma, 20 – Carpaneto Piacentino (PC)

Castel San Giovanni • Via Fratelli Bandiera 13/a – Castel San Giovanni (PC)

Codogno • Via Roma, 19 – Codogno (LO)

Cortemaggiore • Via Cavour, 27 – Cortemaggiore (PC)

Fidenza • Piazza Ponzi, 4 – Fidenza (PR)

Fiorenzuola d’Arda • Via Genesio Bressani, 77 – Fiorenzuola d’Arda (PC)

Fontanellato • Viale Vaccari, 12 – Fontanellato (PR)

Manerbio • Via XX Settembre, 49 – Manerbio (BS)

Noceto • Piazza della Repubblica 15 – Noceto (PR)

Parma • Via Nino Bixio, 37 – Parma (PR)

Piacenza • Via Borghetto, 48 – Piacenza (PC)

Podenzano • Via Montegrappa, 110 – Podenzano (PC)

Roveleto di Cadeo • Via Emilia, 65 – Roveleto di Cadeo (PC)

Salsomaggiore Terme • Via Valentini, 16 – Salsomaggiore Terme (PR)

Verolanuova • Via Grimani, 1 – c/o Municipio di Verolanuova – Verolanuova (BS)

> Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

Agenzia 1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 3 • Via Conciliazione, 47 – Piacenza (PC)

Agenzia 4 (Dogana) • Via Coppalati, 6 – Le Mose – Piacenza (PC)

Agenzia 5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

Agenzia 6 (Farnesiana) • Galleria del Sole, 1/3 – Farnesiana – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Carpaneto Piacentino

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Castelvetro Piacentino

Filiale di Fiorenzuola d’Arda Cappuccini

Filiale di Lodi Stazione

Filiale di Pianello

Filiale di Rivergaro

> Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia aperta anche il sabato mattina

Sportelli Bluenergy

Fruli Venezia Giulia

Azzano Decimo • Via Mores di sotto 21 – Azzano Decimo (PN)

Campoformido • Via Roma 39 – Campoformido (UD)

Cervignano Del Friuli • Via Trieste 52/1 – Cervignano del Friuli (UD)

Cividale Del Friuli • Piazza Duomo 7 – Cividale del Friuli (UD)

Codroipo • Via G. B. Gallerio 6 – Codroipo (UD)

Feletto Umberto • Via IV Novembre 36 – Feletto Umberto (UD)

Gorizia • Corso Italia 129 – Gorizia (GO)

Grado • Riva S.Slataper 9 – Grado (GO)

Latisana • Via Egregis Gaspari 26 – Latisana (UD)

Pordenone • Viale Dante 15 – Pordenone (PN)

Trieste • Piazza G. Verdi 2c – Trieste (TS)

Udine – Flagship Store • Via Savorgnana 19 – Udine

Udine • Viale Venezia 430 – Udine (UD)

Veneto

Conegliano • Via G. Matteotti, 52 – Conegliano (TV)

Lombardia

Cava Manara • Via Gramsci 27 – Cava Manara (PV)

Corteolona • Piazza Matteotti, 28 – Corteolona (PV)

Gropello Cairoli • Via Libertà, 23 – Gropello Cairoli (PV)

Robbio • Viale Lombardia 35 – Robbio (PV)

Piemonte

Asti • Corso Savona, 67 – Asti

Avigliana • Corso Laghi, 87 – Avigliana (TO)

Chieri • Via Palazzo di Città, 12 – Chieri (TO)

Cigliano • Corso Re Umberto – Cigliano (VC)

Cossato • Via Martiri della Libertà – Cossato (BI)

Giaveno • Via Umberto I°,55 – Giaveno (TO)

Moncalieri • Corso Savona, 6bis – Moncalieri (TO)

Novara • Viale Roma 22 C – Novara (NO)

Orbassano • Via S. Rocco, 1 – Orbassano TO

Trino Vercellese • C.so Italia 27/A Trino Vercellese (VC)

Torino • Via Pastrengo, 9 – Torino (TO)

Venaria Reale • Corso Giuseppe Garibaldi, 31 – Venaria Reale (TO)

ABBONAMENTO PLUS: €. 59,99

Aggiunge all’abbonamento BASE il diritto di esercitare la prelazione sull’acquisto dell’abbonamento LIVE.

Come acquistare

Online, compilando il modulo presente sul sito www.gassalespiacenza.it e inviandolo via email, da indirizzo personale e valido, a biglietteria@youenergyvolley.it insieme alla contabile di pagamento. Per poter vedere la partita insieme alla propria famiglia al PalaBanca è necessario allegare anche il modulo di autocertificazione di nucleo familiare.

Il costo dell’abbonamento BASE e PLUS verrà interamente stornato in caso di futura conversione in ABBONAMENTO LIVE.

Nucleo famigliare – abbonamento PLUS

A fronte dell’autocertificazione da allegare alla email in fase di acquisto per il nucleo famigliare:

è sufficiente aver acquistato un solo abbonamento PLUS per poter poi esercitare la prelazione per eventuale acquisto di abbonamento LIVE per ciascuno dei famigliari indicati nell’autocertificazione;

in caso di futura conversione ad abbonamento LIVE, un solo componente della famiglia paga il prezzo dell’abbonamento intero (numerato o libero) al netto del costo dell’eventuale abbonamento PLUS, gli altri componenti pagano il prezzo dell’abbonamento ridotto;

viene riconosciuto un solo codice di accesso a ELEVEN SPORTS;

viene riconosciuto un accesso alla SHOPPING&EXPERIENCE APP a ciascun componente della famiglia purché maggiorenne;

SECONDA FASE

La Società entro metà settembre renderà nota la capienza consentita in base alle disposizioni governative in materia di Covid19 e darà quindi il via alla campagna ABBONAMENTO LIVE. Il numero di abbonamenti LIVE in vendita dipenderà dalla capienza consentita.

Il titolare di un abbonamento PLUS ha la prelazione nel caso volesse convertire il suo abbonamento in abbonamento LIVE. Il diritto di prelazione può essere esercitato nei primi 15 giorni di vendita, dopodiché la vendita sarà aperta a tutti.

I titolari di un abbonamento BASE O PLUS che convertiranno il loro abbonamento in abbonamento LIVE verranno rimborsati dell’intero costo sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento (€. 45 o €.59,99).

Ulteriori dettagli della 2° FASE compresa la modalità e i tempi di sottoscrizione/conversione e la rete di vendita verranno resi note in occasione del lancio della campagna.

ABBONAMENTO LIVE

Comprende le partite casalinghe della Regular Season, l’abbonamento a Eleven Sports (tutte le partite non trasmesse in RAI, in casa e in trasferta, di tutte le squadre di SuperLega Serie A e le partite di Coppa Italia), la Shopping&Experience APP (con 10 punti già caricati), il collegamento Zoom e la mascherina Gas Sales Bluenergy Piacenza

Tribuna GOTICO e FARNESE intero: €. 250*

Tribuna GOTICO e FARNESE ridotto €. 220 *

Tribuna PO intero: €. 235*

Tribuna PO ridotto €. 210 *

Curve SANT’ANTONINO e BOVO intero: € 190*

Curve SANT’ANTONINO e BOVO ridotto: € 170*

Lupi Biancorossi intero: €. 150 (€. 130 se cliente Gas Sales Energia)

Lupi Biancorossi ridotto: €. 130 (€. 110 se cliente Gas Sales Energia)

*Sconto di € 100 se diventi cliente Luce&Gas Gas Sales Energia