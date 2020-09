Gas Sales Bluenergy, salta dopo due partite la panchina di coach Gardini

Il doppio ko consecutivo in Coppa Italia – con conseguente eliminazione dalla competizione – nelle prime due gare ufficiali della stagione costa ad Andrea Gardini la panchina della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Il club biancorosso, dopo che già nel corso della giornata si erano rincorse diverse voci, ha fatto sapere nella tarda serata di lunedì con una breve nota che Gardini “non è più l’allenatore della prima squadra”. “La Società – si legge – desidera ringraziare Andrea Gardini per l’attività svolta in questi mesi e gli augura le migliori fortune personali e professionali”.

Per il nuovo allenatore di Piacenza si fanno i nomi di Gianlorenzo Blengini, tecnico della nazionale, e Lorenzo Bernardi. La squadra tornerà in campo già mercoledì sera per l’ultima, ininfluente, gara di Coppa contro Ravenna.