Gas Sales Bluenergy sfida Sir Safety, vincitrice della Supercoppa

Cresce l’attesa per la sfida in programma domenica 4 ottobre al PalaBanca che vedrà contrapposte la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza alla Sir Safety Conad Perugia, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana.

Quello che andrà in scena al PalaBanca per la seconda giornata di SuperLega Credem Banca si preannuncia come un match avvincente e dall’elevato tasso tecnico grazie ai tanti i campioni che si sfideranno sul taraflex dei piacentini. In merito a questa gara la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è ancora in attesa di ricevere dalla Regione Emilia Romagna comunicazioni circa l’accettazione della richiesta di deroga per la riapertura al pubblico della propria struttura.

La Società biancorossa comunica che, in caso di buon esito della richiesta, sono stati definiti i seguenti prezzi:

– per i sottoscrittori dell’abbonamento Plus 14 euro (con diritto di prelazione)

– per i sottoscrittori dell’abbonamento Base 14 euro

– per chi non ha sottoscritto gli abbonamenti Base e Plus 25 euro

Tutte le altre informazioni relative alle modalità di vendita saranno comunicate successivamente.

Arriva, inoltre, una novità importante anche sul fronte abbonamenti per quanto riguarda la seconda fase. Non potendo garantire ad oggi l’accesso continuativo sulle tribune del PalaBanca, la Società comunica che il valore dell’abbonamento sarà ridotto. Al momento dell’apertura della campagna Live il nuovo prezzo verrà proporzionalmente ricalcolato in base al numero delle partite effettivamente comprese nell’abbonamento. Il costo dell’abbonamento Base e Plus verrà interamente stornato in caso di conversione in abbonamento Live.