Giardini Merluzzo, Carlo Calenda presenta il suo ultimo libro “I Mostri”

Carlo Calenda, europarlamentare ed ex ministro dello Sviluppo Economico nei governi Renzi e Gentiloni, sarà a Piacenza domani, mercoledì 9 settembre, per presentare il suo libro “I Mostri”.

Il fondatore del partito Azione sta girando l’Italia per discutere del suo ultimo volume, pubblicato lo scorso 2 luglio per Feltrinelli. L’evento, organizzato dalla sezione piacentina di Azione, si terrà ai Giardini Merluzzo alle 21. La partecipazione è gratuita, è sufficiente registrarsi all’evento attraverso il sito eventbrite.it e sarà recapitato all’indirizzo mail fornito il biglietto digitale necessario per poter accedervi.

L’incontro – informano gli organizzatori – si svolgerà nel totale rispetto delle attuali norme anti-Covid (obbligo di mascherina e distanziamento sociale).