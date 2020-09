“Gioca Piacenza, Vinci Piacenza”, l’iniziativa per far conoscere e ‘gustare’ il territorio

Sabato 5 settembre alle ore 16 presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico il Presidente del Consorzio Piacenza Alimentare, Emanuele Pisaroni, presenterà la nuova iniziativa di Assapora Piacenza “Gioca Piacenza, Vinci Piacenza!”

Assapora Piacenza è un progetto di marketing territoriale che si pone l’obbiettivo di incrementare il turismo enogastronomico verso il territorio di Piacenza, per far scoprire le proprie specialità ai visitatori di tutta Italia e non solo , permettendo di visitare le aziende del territorio (salumifici, caseifici, agriturismi, aziende agricole, cantine ecc..), avere la possibilità di capire come vengono realizzate le eccellenze del nostro territorio e di poterle degustare nei loro luoghi di produzione. E’ possibile, sul sito del progetto www.assaporapiacenza.it effettuare prenotazioni per le aziende della rete creando un itinerario di visite.

Le aziende che aderiscono si rendono quindi disponibili ad organizzare visite guidate (in italiano e inglese, per quanto possibile) per i visitatori interessati, prevedendo anche una degustazione dei propri prodotti (sia essa gratuita o a pagamento). In questo modo, le aziende potranno avere visibilità ed incrementare il proprio volume di visite alla produzione ed allo spaccio aziendale. L’iniziativa “Gioca Piacenza, Vinci Piacenza!”cercherà di stimolare la visita alle aziende della rete Assapora Piacenza attraverso l’assegnazione di omaggi al raggiungimento un determinato numero di visite e degustazioni e darà la possibilità, a chi visiterà tutte le aziende, di partecipare all’estrazione di un week-end presso il Castello di San Pietro in Cerro.