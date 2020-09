Giornata nazionale Abio: iniziativa per finanziare corsi di formazione dell’associazione

Abio Piacenza OdV è presente nella Pediatria dell’ospedale cittadino dal 2013. L’emergenza sanitaria Covid-19, purtroppo, ha costretto i volontari dell’associazione a stare lontano del reparto.

“Ancora non sappiamo – spiegano – quando potremo tornare, ma sappiamo il perché vogliamo farlo: per continuare a prenderci cura dei bambini e adolescenti e delle loro famiglie nel momento difficile dell’impatto con l’ospedale”.

Quest’anno, sempre a causa dell’epidemia, non sarà impossibile festeggiare la tradizionale giornata nazionale Abio in piazza. Fino al 7 ottobre si potrà però ordinare 1 o più confezioni di pere, il cui ricavato sarà utilizzato da Abio Piacenza OdV per finanziare corsi di formazione e comprare materiali e giochi per il reparto.