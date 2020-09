Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, due appuntamenti a Piacenza

In occasione della 15esima Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, dal titolo “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tn 2,12) Per nuovi stili di vita” le Chiese cattolica, metodista ed ortodossa, propongono alcuni spunti di riflessione che partono dal tempo di pandemia che stiamo attraversando e guardano al futuro, contemplando il Creato che ci circonda.

A Piacenza nella serata del 30 settembre, alle ore 21 in diretta facebook (pagina piacenzacreato) e youtube (canale diocesipiacenzatv), è in programma un incontro che avrà come tema “Sobrietà di vita, comunità e cura del creato alla prova della pandemia”. Sarà possibile recarsi presso il centro Il Samaritano di via Giordani (Via Giordani, 12 a Piacenza – obbligo mascherina) per seguire insieme le relazioni su maxischermo. Interverranno: Letizia Tomassone, teologa e pastora chiesa evangelica metodista valdese, Gianni Tognoni, Medico, esperto di epidemiologia clinica e comunitaria, Padre Dario Bossi, superiore provinciale dei missionari comboniani in brasile, padre sinodale al Sinodo per l’amazzonia e membro della REPAM (rete ecclesiale panamazzonica). I relatori affrontato il tema con uno sguardo teologico, sociologico-scientifico e sociale-ecologico. Modera la serata la giornalista Barbara Tondini.

Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre 2020, dalle 16:30 alle 18:30, sempre al Samaritano ed in diretta facebook (pagina piacenzacreato), le chiese coinvolte propongono un momento di preghiera ecumenica per il creato, un approfondimento teologico sul tema del Giorno del Sabato come stimolo alla contemplazione ed un momento di intrattenimento musicale.

L’Iniziativa è promossa da: Diocesi di Piacenza-Bobbio (Pastorale sociale e del lavoro, Caritas e Centro Missionario Diocesano), Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza e Cremona, Chiesa Ortodossa Romena, Chiesa Ortodossa Macedone