Gragnano annulla la festa della torta Spisigona ma non la solidarietà

Il comitato della festa della torta Spisigona di Gragnano Trebbiense (Piacenza) rende noto “a malincuore” che la 28esima edizione della manifestazione, in programma come vuole la tradizione nel secondo fine settimana di settembre quest’anno (dal 12 al 14), è annullata a causa l’emergenza sanitaria dovuta al covid -19.

Per rendere comunque viva la tradizione è stata programmata una vendita benefica di torte per la mattinata di domenica 13 settembre, dalle ore 9 alle ore 12 presso la piazza della chiesa, il cui ricavato andrà in beneficenza. Il comitato, nel ringraziare “i tanti estimatori della manifestazione che in questi anni hanno apprezzato l’evento, promette e si impegna già da ora a programmare l’edizione del prossimo anno per rivivere assieme serate spensierate e in sincera amicizia”.