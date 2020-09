Gragnano e Agazzano, sassofono protagonista nel doppio appuntamento musicale targato Nicolini

Sassofono protagonista nei due concerti gratuiti, targati Conservatorio Nicolini, del Piacenza Saxophone Quartet mercoledì 9 settembre a Gragnano Trebbiense alle 21 in piazza della Pace e venerdì 11 in piazza Europa ad Agazzano sempre alle 21.

Due eventi in vista del Festival Piacenza Musica che si terrà dal 12 al 20 settembre nei locali di via Santa Franca; una manifestazione nata per invadere la città di Piacenza di musica con concerti, incontri, masterclass al mattino, pomeriggio e sera per nove giorni.

Il programma dei concerti del quartetto del Nicolini comprende brani di Jean-Baptiste Singelée, Leonard Bernstein, Anibal Troilo – Astor Piazzolla, Aldemaro Romero, Scott Joplin e Pedro Iturralde. L’idea di creare un quartetto di sax, formato da musicisti del Conservatorio Nicolini e poi battezzato “Piacenza Saxophone Quartet”, nasce da Lorenzo Moretto e dal professor Guido Campana. Si aggiungono con entusiasmo al progetto Fruzsina László, saxofonista ungherese specializzatasi a Piacenza, Cecilia Zaninelli, ex studentessa del “Nicolini”, ora impegnata in intensa attività orchestrale, e Federico Marzaroli, musicista eclettico diplomando nel medesimo conservatorio.