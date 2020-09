Grazie ai volontari Touring aperta al pubblico la Chiesa di Santa Maria in Cortina

Tra i siti culturali italiani che rischiavano di rimanere chiusi e nascosti e che invece sono aperti e accessibili al pubblico grazie all’impegno dei volontari del Touring Club Italiano c’è anche la Chiesa di Santa Maria in Cortina a Piacenza, nella cui camera ipogea secondo la tradizione cristiana fu ritrovato il corpo del martire Antonino, patrono della città.

I volontari del Touring con grande passione si occupano dell’accoglienza dei visitatori in questo suggestivo luogo ogni sabato dalle 16 alle 19 nell’ambito del progetto “Aperti per Voi”, a favore del quale il Touring Club Italiano lancia una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi con numero solidale 45590, attiva fino al 27 settembre 2020. I luoghi Aperti per Voi sono 84, sparsi in 34 città di 13 regioni. Dal 2005, anno di avvio dell’iniziativa, sono stati oltre 18.500.000 i visitatori, accolti da più di 2.200 volontari.

“Grazie alla campagna di sostegno – spiega l’associazione -, il Touring Club Italiano potrà rendere di nuovo protagonisti e restituire a cittadini e turisti luoghi altrimenti destinati a essere dimenticati. Come? Coinvolgendo e formando nuovi volontari, collaborando continuativamente con gli enti proprietari, la cui partecipazione al progetto è fondamentale per garantire ogni giorno l’apertura in sicurezza di siti altrimenti inaccessibili. Inoltre organizzando concerti, visite guidate, mostre, incontri e letture, in una più ampia ottica di valorizzazione e conoscenza dei siti “adottati”. Con “Aperti per Voi” il Touring Club Italiano vuole sensibilizzare all’esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che il patrimonio storico e artistico del nostro Paese sia un bene comune e sia quindi compito di tutti prendersene cura”.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 e 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.