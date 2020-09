Guido Meda e Nina Zilli in viaggio sulle strade della Val Trebbia

E’ stata Nina Zilli la guida speciale di Guido Meda nella puntata dedicata al territorio piacentino della rubrica, in onda su Sky, “On the road again”, che porta il noto giornalista e telecronista sportivo alla scoperta dell’Emilia Romagna accompagnato da ospiti d’eccezione.

Un viaggio con Meda non poteva che essere in sella a una due ruote, e per l’occasione anche la cantautrice piacentina ha svelato la sua passione per i motori arrivando all’appuntamento a bordo della sua Vespa: un percorso lungo le strade della Val Trebbia, da Rivergaro, a Travo, per arrivare alla Pietra Parcellara. Itinerario particolarmente apprezzato da Meda: “Ho scoperto che a un’ora da casa mia c’è il paradiso terrestre e non lo sapevo!” – ha detto entusiasta.

Oltre a Nina Zilli lo hanno accompagnato nel suo viaggio in quattro tappe in Emilia Romagna anche Andrea Dovizioso, Claudio Domenicali e lo chef Bruno Barbieri. Nelle restanti 4 puntate sarà invece Nicolò De Devitiis a condurre il programma nei i luoghi simbolo della Motor Valley emiliano-romagnola: da Ferrari a Lamborghini, passando per Ducati e Dallara.