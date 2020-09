I regali romantici per sorprendere la propria fidanzata

Tra San Valentino, gli anniversari e altre feste sono tante le occasioni speciali da festeggiare nella vita di coppia

Per una coppia affiatata la relazione può essere una vera festa. Non solo per la spensieratezza e il divertimento che si può avere nel quotidiano, anche il gran numero di feste che capitano durante l’anno contribuiscono a questa sensazione. Dopotutto tra i compleanni, l’anniversario, San Valentino, le varie ricorrenze e occasioni speciali, ci si ritrova a festeggiare qualcosa molto spesso.

Ognuna di queste occasioni merita di essere festeggiata. Tanto non è importante organizzare per forza chissà quali cose esagerate. Può bastare una cenetta intima – anche a casa – e magari scambiarsi un bel regalo.

Il dono è molto importante perché contribuisce a rendere speciale anche una serata qualsiasi. Cosa che vale per ogni tipo di pensiero visto che a volte basta un fiore per fare bella figura. Fiori, scatole di cioccolatini e peluche però alla lunga possono stancare, quindi vanno bene ogni tanto ma occorre anche mettersi un po’ di impegno per evitare sempre le solite cose. Internet è l’aiuto migliore che ci possa essere anche con i regali romantici, basta sapere dove cercare ed è possibile trovare tante ottime proposte ogni volta che ne avete bisogno.

Un sito dove le idee regalo non mancano mai è DottorGadget, un e-commerce specializzato che ha anche molte proposte pensate per tutte le occasioni romantiche. Proprio grazi al web diventa più facile trovare delle proposte alternative che si discostano dai soliti cliché delle feste romantiche. Così si mantengono le atmosfere e il tema della festa ma si regala qualcosa di diverso e, si spera, piacevolmente sorprendente. Per aiutarvi nella scelta dei vostri prossimi regali romantici abbiamo fatto una piccola selezione di proposte. 5 idee regalo che potrebbero tornarvi utili nelle prossime feste.

Rosa incantata La Bella e la Bestia

Un regalo alternativo che rielabora la classica proposta del mazzo di fiori. Si tratta di un elemento di arredo luminoso ufficiale della Disney che replica la rosa incantata del film La Bella e la Bestia. La rosa è finta ma è realizzata molto bene, mentre la base luminosa la rende scenografica anche al buio e le dona un’aura quasi magica.

Libretto degli assegni per coppie in crisi (economica)

Spendere poco e fare un regalo graditissimo è possibile? Certamente e questo simpatico libretto di assegni è una perfetta dimostrazione. Il libretto consiste in tanti buoni per differenti favori o impegni, come una cena fuori, fare le faccende domestiche o una serata piccante. Così la vostra partner può usare gli assegni quando meglio preferisce per riscuotere i vostri “regali”.

Coperta con le maniche per coppie

La coperta con le maniche è un gadget molto gettonato per chi ama leggere o starsene in panciolle e al tempo stesso rimanere al caldo. Il modello per coppie è una versione alternativa grande il doppio e con posto per due persone, per passare tanti momenti di relax e romanticismo con la propria partner.

Gioielli Harry Potter con Swarovski

Se volete fare un dono prestigioso a una fan di Harry Potter c’è la linea di accessori ufficiali con cristalli Swarovski. La linea è ricca di proposte tra anelli, orecchini, collane e perfino orologi. C’è solo l’imbarazzo della scelta con alcune icone della saga impreziosite proprio dai celebri cristalli Swarovski. Tutti gli accessori fanno parte del merchandising ufficiale di Harry Potter, sono contenuti in dei cofanetti e sono corredati dal certificato di autenticità dei cristalli.

Biglietti di auguri romantici

Quando si fa un regalo non bisogna mai sottovalutare l’importanza del biglietto di auguri. Sono importanti le parole che potete scrivere al suo interno, ma anche il biglietto stesso può essere una scelta da non trascurare. Su dottorgadget.it ne trovate svariati, con differenti stili e che si adattano a varie occasioni.