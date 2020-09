“Il cibo che scelgo, il futuro che voglio”, aperte le iscrizioni per il primo appuntamento

Riparte a settembre il percorso “Il cibo che scelgo, il futuro che voglio”, promosso dall’Ufficio Politiche Giovanili – in collaborazione con l’associazione Acra di Milano e con una rete di partner locali – e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna. Imparare a coltivare un orto, prendersi cura del verde urbano, capire che rapporto che c’è tra filiere locali, economia e sostenibilità: sono questi i temi attorno a cui ruota l’iniziativa e sui quali i giovani potranno confrontarsi. Il progetto prevede tre laboratori pratici presso gli orti di Santa Maria di Campagna in via Tramello (nei sabati 12, 19 e 26 settembre), realizzati dalle associazioni giovanili Cosmonauti e Praxis; due seminari online (webinar) sul tema delle politiche locali del cibo e per conoscere esperienze che uniscono agricoltura e inclusione sociale (giovedì 10 e venerdì 18 settembre); e una visita all’azienda cooperativa Arvaia di Bologna (sabato 3 ottobre, compatibilmente con la situazione sanitaria). Per iscriversi al percorso o a singoli incontri è necessario compilare il form disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo:

www.comune.piacenza.it/benvenuti/eventi/altri/il-cibo-che-scelgo-il-futuro-che-voglio/il-cibo-che-scelgo-il-futuro-che-voglio.

“Ancora una volta – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Luca Zandonella – un progetto del Comune di Piacenza sulle politiche giovanili viene premiato. Un particolare motivo di soddisfazione per il nostro territorio, soprattutto perché il perno di questo progetto è rappresentato dal sostegno alle filiere locali, obiettivo di questa amministrazione a 360°. Il fatto poi che ad essere impegnati in prima linea siano persone giovani, dà ancora più valore all’iniziativa. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre, invito quindi tutti coloro che fossero interessati a partecipare – e spero che saranno tanti – a farsi avanti e a iscriversi”.

Nell’ambito del progetto, sono inoltre previsti laboratori rivolti ai preadolescenti presso la scuola Calvino e il centro Spazio 4.0, e uno scambio di esperienze a distanza con il Comune di Ouagadougou, in Burkina Faso, dove l’associazione Acra realizza interventi di sostegno allo sviluppo di filiere locali ed educazione dei giovani sui temi della sostenibilità.

Anche nel 2020, l’investimento del Comune di Piacenza sul tema della partecipazione dei giovani in campo ambientale è stato premiato dalla Regione Emilia Romagna, con l’assegnazione di due progetti che vedranno la realizzazione nei prossimi mesi. In particolare, il nuovo bando per progetti internazionali dell’Ufficio di Gabinetto regionale ha destinato un contributo alla proposta sul tema ‘Giornalismo partecipativo e orticoltura urbana’: un gruppo di giovani avranno quindi l’occasione di partecipare a un percorso laboratoriale in cui, con l’aiuto di esperti, racconteranno dal vivo le esperienze di orticoltura urbana e cura del verde utilizzando i linguaggi e le tecniche della comunicazione online.

Infine, nell’ambito del piano Geco 9 della Regione Emilia Romagna, il Comune di Piacenza sarà capofila di un progetto di valenza regionale per la raccolta di buone prassi di protagonismo giovanile in campo ambientale. Il progetto, di taglio metodologico – da realizzare attraverso un ente del terzo settore con una specifica competenza sul tema,– sarà volto a definire una raccolta di dieci progetti “eccellenti” in Regione, per evidenziare i punti di forza e le competenze che i giovani hanno messo in campo, anche allo scopo di fare nascere nuove esperienze nel settore.

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE – WEBINAR

IL PATTO DELLE CITTA’ PER IL CIBO (MILAN URBAN FOOD POLICY PACT) E LA CREAZIONE DI PARTNERSHIP PER LE POLITICHE ALIMENTARI URBANE

A cura di ACRA

SABATO 12 SETTEMBRE – ORTI DI SANTA MARIA DI CAMPAGNA

INTRO A cura di Associazioni Cosmonauti e Praxis

Mattina Progettazione preliminare partecipata di un nuovo capanno degli attrezzi realizzato principalmente con materiale di recupero. A cura di Associazione Praxis.

Pomeriggio Lezione teorica pratica di lavorazione del terreno in agricoltura naturale

A cura di Associazione Cosmonauti

VENERDÌ 18 SETTEMBRE – WEBINAR

AGRICOLTURA SOCIALE E PARTECIPAZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. DIALOGO SUI TEMI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE TRA I PROTAGONISTI DI ALCUNE ESPERIENZE LOCALI

Introduce l’Associazione Cosmonauti

SABATO 19 SETTEMBRE – ORTI DI SANTA MARIA DI CAMPAGNA.

COSTRUIAMO!

Mattina e pomeriggio Suddivisione in gruppi di lavoro. Realizzazione del capanno per attrezzi

A cura di Associazione Praxis

SABATO 26 SETTEMBRE – ORTI DI SANTA MARIA DI CAMPAGNA.

COLTIVIAMO!

Mattina e pomeriggio Suddivisione in gruppi di lavoro. Lezione teorica pratica di semine, trapianti e consociazioni A cura di Associazione Cosmonauti

SABATO 3 OTTOBRE – ARVAIA – COOPERATIVA DI CITTADINI COLTIVATORI BIOLOGICI, BOLOGNA.

Ore 10-12 visita ad Arvaia VIAGGIAMO! Quando la comunità sostiene l’agricoltura