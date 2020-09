Il municipio di Gossolengo si illumina di verde per sensibilizzare sulle malattie mitocondriali

La notte del 13 settembre il municipio di Gossolengo (Piacenza) si illuminerà di verde per accendere l’attenzione sulle malattie mitocondriali.

L’iniziativa avviene nell’ambito della settimana mondiale di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali (13-19 settembre) promossa da IMP-International Mito Patients: in tanti paesi saranno organizzati eventi e altre iniziative per aumentare la conoscenza e la comprensione delle malattie mitocondriali e raccogliere fondi vitali per far avanzare la ricerca e migliorare la qualità della vita di chi combatte con queste malattie.

Oltre al Municipio di Gossolengo, in Italia brilleranno di verde il Colosseo a Roma, la Fontana di Piazza De Ferrari a Genova, Castel Sismondo a Rimini, il Museo Bailo a Treviso, Piazza San Giovanni a Gubbio e la Casa Comunale di Castiglione Messer Raimondo a Teramo.