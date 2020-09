Il senatore Bagnai in visita alla Salita al Pordenone “Un monumento sorprendente”

“Un monumento sorprendente”. Sono le prime parole pronunciate dal senatore Alberto Bagnai appena sceso dalla Cupola di Santa Maria di Campagna a Piacenza.

Il parlamentare, fino a pochi giorni fa presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama, dopo aver partecipato alla 30ª edizione del Coordinamento legali Confedilizia, ha percorso la Salita al Pordenone accompagnato dal parlamentare piacentino sen. Pietro Pisani e accolto dal presidente esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani. «Il recupero di questo camminamento – ha proseguito il sen. Bagnai – è un esempio virtuoso di come la banca locale, attraverso la valorizzazione di un monumento, porti vantaggi alla città. E di simili esempi se ne incontrano ben pochi in giro per l’Italia».

A ricordo della visita il senatore ha ricevuto in dono alcune pubblicazioni della Banca (tra le quali, il catalogo del Pordenone e il volume su Santa Maria di Campagna di padre Andrea Corna). (nota stampa Banca di Piacenza)