Il tennistavolo italiano riparte da Cortemaggiore con il primo Torneo nazionale

Dopo gli aggiornamenti dei nuovi protocolli Covid riguardanti l’attività sportiva agonistica, la Federazione Italiana Tennistavolo ha iniziato ad imsostare e programmare la riapertura della prossima stagione agonistica 2020/2021 programmando sia l’attività individuale che quella dei campionati a squadre.

L’atteso via avverrà in terra piacentina, con Cortemaggiore a fare da apripista all’intero panorama pongistico nazionale. Il 3 e 4 ottobre prossimo il club magiostrino ospiterà al palazzetto dello sport il primo Torneo assoluto (maschile e femminile) definito TOP 10 che vedrà in campo i migliori atleti nazionali. Si tornerà in campo a porte chiuse con rigide indicazioni (autocertificazioni, protocolli, registri, servizio medico), oltre alle consuete normative su distanziamento e utilizzo delle mascherine, che gli atleti dovranno indossare prima e dopo i match; saranno solamente cinque le aree gioco a disposizione, rispetto alle 12 disponibili. Si giocherà con la formula all’italiana, con due gironi e ogni atleta che potrà giocare ben 9 incontri.

“Abbiamo riaperto il 5 giugno scorso, compreso il settore giovanile, e dopo quasi 4 mesi tutto sta funzionando bene a livello sportivo, ma soprattutto sanitario – spiegano dal Tennistavolo Cortemaggiore -. Avevamo programmato tornei interni e ad invito, visto che oltre ai nostri pongisti si allenano in palestra altri atleti piacentini, come Mattia Crotti, Luca Ziliani e Stefano Ferrini del Tennistavolo Reggio Emilia, Rocco Conciauro del Tennistavolo Carrara e Leonardo Milza del Tennistavolo Parma: un contesto sportivo e organizzativo, conosciuto e riconosciuto in ambito regionale e nazionale, che ha indotto gli organismi federali ad assegnare a Cortemaggiore tale probante manifestazione”.