In casa aveva due serre per la marijuana: denunciato 33enne per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

A scoprire le piante illegali i carabinieri della Stazione di San Giorgio Piacentino nella mattinata dell’8 settembre: il giovane, operaio, nato in provincia di Agrigento ma residente da tempo a San Giorgio Piacentino, era già noto ai militari di San Giorgio per alcuni precedenti specifici.

Foto 2 di 2



Secondo quanto riportano i militari, il 33enne in due stanze al secondo piano di casa sua aveva due serre, una vuota e l’altra invece con 10 piantine di marijuana alte circa un metro e mezzo.

Il “box – serra” era attrezzato con tutta la necessaria strumentazione per la crescita della marijuana. Nello specifico – spiega l’Arma – conteneva un’apposita lampada per la stimolazione della fioritura, un estrattore per il ricircolo d’aria con relativo filtro per assorbimento degli odori, un temporizzatore per regolare i tempi di “buio” e di “luce”, ventilatori e termometro per la determinazione della temperatura e dell’umidità.

Le piante, tutto il materiale rinvenuto, i fertilizzanti sono stati sequestrati. Il giovane è stato denunciato per produzione e coltivazione di marijuana.