GIRETTO D’ITALIA : A PIACENZA 6179 PASSAGGI IN BICICLETTA – La nota stampa

In attesa della classifica nazionale, che dovrà attendere le città che “correranno” il Giretto d’Italia nei prossimi giorni, trasmettiamo i risultati piacentini rilevati il 17 settembre a Piacenza dai tanti volontari di associazioni e studenti che hanno contato a Piacenza dalle 7,30 alle 9,30 gli spostamenti in bicicletta, monopattino e biciclette elettriche tra casa e scuola\lavoro.

Il Giretto d’italia, che si si tiene a Piacenza dal 2017 e che vede la nostra città da sempre sul podio per la quantità di biciclette rilevate, è una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati in bici o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica, come monopattini elettrici, e-bike, motorini elettrici, hoverboard e segway.

Organizzato da Legambiente a livello nazionale nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2020, per promuovere la mobilità ciclistica e sostenibile, quest’anno vede la partecipazione di 27 città della penisola in contemporanea dal 17 al 22 settembre

Per Piacenza la bella giornata di sole ha portato ottimi risultati nonostante le scuole secondarie di secondo grado siano in aula a studenti ridotti (es. Liceo Gioia 2/3 in presenza e 1/3 a casa; Liceo Respighi 4/5 in presenza) e molti pendolari stiano lavorando in smart working, segnale chiaro di quanto la bicicletta sia utilizzata per gli spostamenti nella nostra città anche alla luce della necessità di distanziamento dato dall’emergenza Covid ed i problemi che sconta il trasporto pubblico, sopratutto scolastico.

Ecco i risultati alle barriere, conteggiati nelle due ore di monitoraggio fra le 7.30 e le 9.30, nella fascia oraria ormai tradizionale per il GIRETTO a Piacenza.

1 _ barriera Genova 2.689 (di cui 24 elettrici)

2 _ barriera Torino 497 (11 elettrici)

3 _ barriera Milano (sede AUSL) 312 (9 elettrici) e liceo Gioia\Romagnosi 288

4 _ stazione 343 (5 elettrici )

5 _ piazzale libertà 732 (4 elettrici)

6 _ nodo Dante-Nasolini (polo scolastico) 1.318 (di cui 13 elettrici)

per un totale – biciclette + mezzi di micromobilità elettrica- di 6.179 passaggi (contro i 4.703 dell’edizione 2019)

Il monitoraggio è stato anche occasione per osservare e riflettere sul comportamento di ciclisti, automobilisti e pedoni, in una città certamente vocata all’uso della bicicletta , insieme ai volontari delle associazioni e degli enti coinvolti, all’assessore Paolo Mancioppi e ai ragazzi e alle insegnanti della classe 4 del Liceo Respighi, indirizzo sportivo, che hanno partecipato al conteggio.

All’edizione piacentina 2020 hanno infatti aderito, coordinati da LEGAMBIENTE sezione Emilio Politi e INFOAMBIENTE, CEAS del Comune di Piacenza.:

– AUSL

– FIAB

– ENERGETICA

– FIMP

– LICEO RESPIGHI

Ora attendiamo la classifica nazionale , ma il grande numero di biciclette contate in città ci indica chiaramente la strada da seguire, agevolare sempre di più l’uso della mobilità dolce attraverso il potenziamento , collegamento e la messa in sicurezza delle piste ciclabili .

LEGAMBIENTE circolo “Emilio Politi”