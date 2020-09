In vendita a Piacenza auto rubate a Napoli, indagine partita da un controllo della Polstrada

Grazie a un controllo della Polstrada di Piacenza è stato possibile scoprire un giro di vendita di auto di provenienza illecita, rubate a Napoli e in altre province limitrofe, tramite la falsificazione della documentazione.

Le auto, corredate da false carte di circolazione francese o spagnola, venivano registrate alla Motorizzazione per poi essere rivendute a cittadini ignari, nel Piacentino e anche in altri Comuni d’Italia.

Una complessa operazione svolta tra Pavia, Napoli e Palermo, con 30 auto sequestrate (di queste, 20 a Piacenza) mentre 12 persone sono state denunciate con l’accusa di riciclaggio, ricettazione falso distruzione di atti veri, e una persona, un commerciante di auto del Pavese è stato arrestato.

L’operazione nasce, fa sapere la Polstrada nell’ambito dell’attività di indagine “finalizzata al contrasto della recrudescenza del fenomeno del furto — ricettazione e riciclaggio di autoveicoli e macchine operatrici, sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Pavia e Napoli numero 13 persone, per i reati di riciclaggio, ricettazione, falsità materiale, ideologica e distruzione di atti veri nonché per aver indotto in errore Pubblici Ufficiali all’atto dell’immatricolazione di veicoli con falsa documentazione estera”.

“L’operazione ha avuto inizio con il controllo di una autovettura Fiat 500 L acquistata da un piacentino presso un multimarche di Piacenza. Gli approfonditi accertamenti tecnici consentivano di accertare che il mezzo era di provenienza illecita, rubato nella Provincia di Napoli e che sullo stesso erano state eseguite operazioni finalizzate ad ostacolarne la sua provenienza delittuosa quale alterazione/contraffazione dell’originale numero di telaio e sostituzione dei segni identificativi apposti sul mezzo, all’origine, dal costruttore”.

“In seguito il veicolo era stato dotato di documentazione di circolazione spagnola, avente supposto cartaceo genuino, tuttavia riportante dati apocrifi tra i quali it numero di telaio precedentemente contraffatto. Effettuate le descritte operazioni, la documentazione falsamente formata veniva presentata presso la Motorizzazione di Pavia da una persona compiacente – secondo la Polstrada – ottenendo così una nuova immatricolazione con targhe e carta di circolazione italiane a proprio nome”.

“Successivamente la vettura è stata venduta tramite un commerciante di auto della provincia pavese che aveva contatti con l’area campana, ad un multimarche di Piacenza, che lo commercializzava ad un piacentino. Un successivo accertamento amministrativo consentiva di verificare che il commerciante multimarche di Piacenza avrebbe venduto, tra it 2017 ed il dicembre 2018, altre 21 autovetture sempre da lui acquistate dal commerciante pavese”.

“Tutti gli accertamenti esperiti sui predetti veicoli consentivano di accertare che ben 20 autovetture erano di provenienza illecita, ed erano state riciclate con le medesime modalità. I veicoli erano tutti provento di furti consumati in Napoli e alcune province limitrofe nel periodo giugno 2017 — giugno 2019. In alcuni casi i primi intestatari che avevano nazionalizzato il veicolo erano inconsapevoli in quanto il mezzo era stato venduto loro ancora da immatricolare/nazionalizzare”.

“La prima fase dell’indagine veniva coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza – il sostituto procuratore Emilio Pisante — il quale, sulla scorta delle indagini esperite dalla Polstrada di Piacenza, emetteva altrettanti decreti di squestro dei mezzi riciclati. In considerazione del fatto che il primo veicolo era stato immatricolato/riciclato presso la Motorizzazione di Pavia, la Procura ha disposto il trasferimento del fascicolo d’indagine per competenza territoriale alla Procura di Pavia”.

“Nel corso della seconda fase d’indagine l’attività è stata quindi coordinata dalla Procura pavese, nella persona del sostituto procuratore Camilla Repetto. La stessa ha così provveduto a far sequestrare ulteriori 10 veicoli compendio di riciclaggio falsamente nazionalizzati/immatricolati con falsa documentazione di circolazione spagnola/francese. Nell’attività svolta pertanto sono state sequestrate 30 autovetture di marche Fiat 500 L — X; Range Rover Evoque; Nissan Qashqai; Renault Capture; Jeep Renegade. Durante le fasi investigative, sono state eseguite attività tecniche, perquisizioni, sequestri, nonché acquisizione ed analisi di cospicua documentazione sequestrata in numerose Motorizzazioni e PRA del territorio nazionale”.

“I veicoli sono stati commercializzati nelle province di Piacenza, Lodi, Pavia, Genova, Napoli, Milano, Varese Cremona, Mantova, Reggio Calabria e Gorizia, Sassari, Cagliari e Trento. Dove i primi intestatari non sono stati ritenuti in buona fede in sede di nazionalizzazione dei veicoli, gli stessi, 12, sono stati indagati in stato di libertà, in concorso con altri, per i reati sopra indicati (riciclaggio, ricettazione falso distruzione di atti veri). Le persone coinvolte nel commercio clandestino dei suddetti veicoli sono risultate essere quasi tutte prive di fonte di reddito, alcuni senza patente, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, che dopo alcuni giorni dalla prima intestazione provvedevano a volturare la proprietà a favore delle persone che venivano ad esse indicate di volta in volta”.

“Le medesime sono risultate, nella quasi totalità dei casi, essere residenti in Napoli nei quartieri di Scampia e Secondigliano. I veicoli sequestrati e successivamente compiutamente identificati, sono stati restituiti alle persone individuate dall’Autorità giudiziaria quali aventi diritto. Sulla scorta dei gravi elementi emersi a carico del commerciante pavese, la Procura della Repubblica di Pavia richiedeva ed otteneva dal Gip presso il Tribunale di Pavia — Dott. Pietro Balduzzi – la misura della custodia cautelare in carcere. Poiché nel frattempo il destinatario della misura cautelare si era trasferito nella Provincia di Palermo, questo ufficio, incaricato dell’esecuzione, subdelegava all’incombente il compartimento Polstrada di Palermo. In data 10 settembre il commerciante è stato tratto in arresto in esecuzione al citato provvedimento e associato al carcere Pagliarelli di Palermo a disposizione del Gip di Pavia. Il procedimento – conclude la nota della Polstrada – a carico di alcuni indagati è stato stralciato con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Napoli”.