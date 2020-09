In via Gobetti a Piacenza il nuovo punto vendita di Secondamanina, il mercatino dell’usato per l’infanzia

Dal 30 giugno è presente in via Gobetti, 39 il nuovo punto vendita piacentino di Secondamanina, il mercatino dell’usato dove è possibile comprare e vendere tutto ciò che serve per i più piccini.

Il punto di riferimento per l’usato bimbi a Piacenza si trova in via Gobetti, 39: è qui, infatti, che il 30 giugno il celebre mercatino dell’usato dedicato all’infanzia ha aperto un negozio con nuova gestione, dove poter vendere e comprare attrezzature, giocattoli e vestiti.

Uno store che ha fatto tesoro della sharing economy, ovvero l’economia della condivisione basata sulla promozione di forme di consumo più consapevoli e fondate sul riuso. Una filosofia fondamentale, soprattutto in riferimento a tutto ciò che viene utilizzato nei primi anni di vita del bambino, ossia la fase in cui cresce più in fretta e che costringe a mettere da parte grandi quantità di vestiti e oggetti.

Per evitare sprechi, in soccorso di mamma e papà arriva così Secondamanina, un franchising di negozi per la rivendita e l’acquisto di usato per bambini, che spesso è come nuovo. Un luogo dove è possibile trovare seggiolini auto, seggiolini pappa, passeggini, lettini, trio, giocattoli abbigliamento bimbi e premaman e tutto ciò che serve sia ai piccoli sia ai genitori!

Nel totale rispetto delle norme di igiene e sicurezza, lo store seleziona e ritira solo articoli in buono stato e abbigliamento lavato e stirato. I giochi devono essere puliti, di marca e a norma, e non devono presentare ammaccature o parti mancanti, oltre ad essere corredati di pile per verificarne il funzionamento.

Grazie a Secondamanina, anche a Piacenza è ora possibile vendere con la formula del conto vendita tutto ciò che i tuoi bambini non usano più, ma che è ancora in perfetto stato, pronto per una seconda vita!

CONTATTI – Secondamanina, via Gobetti, 39, Piacenza

TEL. 0523 149-7860

piacenza@secondamanina.it

www.facebook.com/secondamaninapc

Instagram:secondamaninapiacenza

www.secondamanina.it/piacenza