Poco dopo le 11 del mattino di martedì 29 settembre si è sviluppato un incendio all’interno di una palazzina situata nel complesso dell’ex mercato ortofrutticolo di Piacenza.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, che hanno prontamente gettato acqua e verificato che nessuno fosse presente all’interno della struttura. Intervenuti anche gli agenti della Squadra Volanti della polizia e gli agenti della polizia locale di Piacenza per gli accertamenti del caso.

Foto 2 di 2



Quello dell’ex mercato ortofrutticolo è un luogo non nuovo a questo genere di situazioni, un complesso abbandonato situato tra via Colombo e via dei Pisoni spesso usato come riparo dai senza tetto della città.