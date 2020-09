Iniziative per la terza età, due visite guidate all’ex Chiesa del Carmine

Proseguono anche nel mese di ottobre le iniziative per la terza età, organizzate dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza.

La prima iniziativa si terrà martedì 6 e giovedì 8 ottobre, al mattino, con due visite guidate per scoprire l’incanto, la bellezza e le molteplici vite dell’ex Chiesa del Carmine da poco restaurata. Fondata nel 1334 dai Padri Carmelitani, la chiesa sorge tra via Borghetto e piazza Casali e nei secoli è stata perfino un macello pubblico, un ospedale e poi un magazzino. Inutilizzato da tempo, l’edificio è stato restituito da alcuni mesi alla città: verranno così raccontati gli imponenti lavori di restauro e la trasformazione in un nuovo spazio, fruibile dai cittadini e dalle imprese, che ospita e promuove al suo interno attività di formazione, eventi a tema e ambienti attrezzati con tecnologie all’avanguardia.

Il costo della visita è di cinque euro, da versare al momento. Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione, sino a esaurimento del numero massimo di posti disponibili, telefonando al numero 0523 – 492724 oppure scrivendo all’indirizzo email socioricreative@comune.piacenza.it.