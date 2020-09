Investe due persone in via Genova, un ferito grave.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 in via Genova, all’altezza dell’incrocio con via Campo Sportivo Vecchio. Una REnaul Clio, guidata da un giovane, avrebbe investito due persone. Il guidatore non si sarebbe fermato subito, ma secondo alocuni testimoni avrebbe proseguito la corsa per alcune decine di metri, salvo poi fermarsi e tornare indietro a piedi.

Foto 3 di 3





Ad avere la peggio nello scontro un uomo anziano, che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, insieme alla nipote, rimasta contusa e sotto choc.

Per primi hanno prestato soccorso gli agenti delle Volanti, che si trovavano ad essere nelle vicinanze proprio in quel momento. Successivamente sono stati chiamati soccorsi sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza assieme al personale medico e infermieristico del 118. I rilievi sono a cura della polizia locale di Piacenza intervenuti con due pattuglie.

L’uomo è stato quindi condotto in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Il conducente dell’auto che ha provocato l’incidente è stato condotto al Comando di via Rogerio per accertamenti. L’alcoltest ha dato esito positivo: 1,72 g/l.