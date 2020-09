Jazz Fest Reloaded tra conferme e novità, ecco il nuovo cartellone

Il Piacenza Jazz Fest cambia forma adattandosi agli eventi e alla situazione internazionale in continuo mutamento ma resiste e riprende a settembre da dove si era dovuto interrompere a fine febbraio.

In considerazione delle sempre crescenti difficoltà negli spostamenti e dei divieti incrociati che hanno reso assai critica e imprevedibile la logistica legata agli artisti provenienti dall’estero che avevano in programma tour nel nostro Paese, gli organizzatori hanno deciso di garantire il più possibile lo svolgimento di un festival senza intoppi, programmando concerti di musicisti che si trovano già in Italia ed Europa. La seconda parte del cartellone presentato nei giorni scorsi, che si caratterizzava per la presenza di musicisti americani, è stata di conseguenza completamente ripensata, senza mai perdere di vista la volontà di presentare progetti di assoluta eccellenza in ambito musicale.

Ed eccellenti si confermano i nomi dei tre concerti che affiancheranno quelli di Gianluca Petrella Cosmic Renaissance il 19 settembre, il trio di Kurt Rosenwinkel il 26 settembre e il trio di Enrico Pieranunzi col gruppo JAS & OFI il 3 ottobre. Alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni (via E. Parmense, con un primo spettacolo alle ore 17 e il secondo alle 19.30) il Jazz Fest ritrova uno dei suoi protagonisti già ingaggiati per la sfortunata edizione di marzo, anche se con una formazione diversa. Sarà un grande piacere poter assistere alla performance di un settetto di grande levatura come quello del progetto Enrico Rava Special Edition che domenica 11 ottobre vedrà protagonisti oltre al trombettista, che ha deciso di festeggiare alla grande il traguardo dei suoi 80 anni con questa serie di concerti, alcuni dei musicisti da lui lanciati, come Francesco Bearzatti al sax tenore, Gianluca Petrella al trombone, Giovanni Guidi al pianoforte, Francesco Diodati alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria.

Pressoché d’obbligo celebrare il centenario della nascita di uno dei protagonisti assoluti del jazz, quel Charlie “Bird” Parker che ha reinventato il saxofono contralto e che più di tutti ha contribuito a fondare il bepop e che ancora oggi viene ricordato, studiato e considerato un punto di riferimento insuperato. Lo si farà in musica sabato 17 ottobre al Teatro President guidati da un sestetto d’eccezione che vede il trio di sax contralti Francesco Cafiso, Mattia Cigalini e Jesse Davis suonare accompagnati da Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Mario Gonzi alla batteria in un sentito omaggio al mitico saxofonista dal titolo “Parker 100” (in collaborazione con Crossroads).

Finale scoppiettante all’insegna del divertimento e della spensieratezza con l’appuntamento conclusivo che andrà in scena alla Sala degli Arazzi la sera di sabato 24 ottobre e vedrà sul palco due degli ottoni più importanti del nostro Jazz nazionale. Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso faranno da padroni di casa introducendo gli spettatori in “Storyville Story”, un viaggio musicale alla scoperta di New Orleans. Saranno affiancati in questo racconto sonoro dalla voce di Vanessa Tagliabue York, dal sousaphone di Glauco Benedetti, dal pianoforte di Paolo Birro e dalla batteria di Paolo Mappa.

I biglietti e gli abbonamenti saranno in vendita a partire dal 7 settembre sia fisicamente presso la segreteria del Piacenza Jazz Club in via Musso n. 5 a Piacenza con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30 oppure il sabato mattina dalle 10 alle 12.30 dal 12 settembre fino al 24 ottobre; oppure presso le tabaccherie e ricevitorie Sisal di tutta Italia. I biglietti potranno essere acquistati anche online su www.diyticket.it. I posti per i concerti saranno tutti numerati. La prevendita è fortemente consigliata. Sul sito del Picenza Jazz Club si potrà scaricare il modulo di “autocertificazione congiunti” per ottenere posti vicini che, in caso contrario saranno a un metro di distanza uno dall’altro.

Per tutte le informazioni e i dettagli sui costi, le riduzioni e l’utilizzo dei voucher dei concerti annullati lo scorso marzo si può visitare il sito www.piacenzajazzfest.it, scrivere a info@piacenzajazzclub.it/ biglietti@piacenzajazzclub.it oppure chiamare uno dei seguenti numeri 0523/579034 – 366/5373201.

IL CARTELLONE

Sabato 19 settembre 2020 ore 19:30 e ore 22:00 (Teatro President)

GIANLUCA PETRELLA COSMIC RENAISSANCE

Gianluca Petrella (trombone, laptop, moog, effetti)

Mirco Rubegni (tromba)

Blake Franchetto (basso)

Federico Scettri (batteria, laptop)

Simone Padovani (percussioni)

Sabato 26 settembre 2020 ore 19:30 e ore 22:00 (Teatro President)

KURT ROSENWINKEL STANDARD TRIO

Kurt Rosenwinkel (chitarra)

Dario Deidda (basso)

Gregory Hutchinson (batteria)

Sabato 3 ottobre 2020 ore 19:30 e ore 22:00 (Spazio Rotative)

BLUES ON BACH “The music of John Lewis”

Enrico Pieranunzi Trio & gruppo strumentale JAS & OFI diretto da Michele Corcella

Domenica 11 ottobre 2020 ore 17:00 e ore 19:30 (Sala degli Arazzi)

RAVA SPECIAL EDITION

Enrico Rava (tromba)

Francesco Bearzatti (sax tenore e clarinetto)

Gianluca Petrella (trombone)

Giovanni Guidi (pianoforte)

Francesco Diodati (chitarra)

Gabriele Evangelista (contrabbasso)

Enrico Morello (batteria)

Sabato 17 ottobre 2020 ore 19:30 e ore 22:00 (Teatro President)

CAFISO – CIGALINI – DAVIS “PARKER 100”

Francesco Cafiso, Mattia Cigalini, Jesse Davis (sax contralto)

Andrea Pozza (pianoforte)

Aldo Zunino (contrabbasso)

Mario Gonzi (batteria)

(in coproduzione con la rassegna regionale “Crossroads”)

Sabato 24 ottobre 2020 ore 19:30 e ore 22:00 (Sala degli Arazzi)

MAURO OTTOLINI & FABRIZIO BOSSO

“Storyville Story”

Mauro Ottolini (trombone)

Fabrizio Bosso (tromba)

Vanessa Tagliabue York (voce)

Glauco Benedetti (sousaphone)

Paolo Birro (pianoforte)

Paolo Mappa (batteria)