La nuova Assigeco si presenta ai tifosi

Su il sipario! L’Assigeco Piacenza si presenta ai propri tifosi e agli appassionati.

L’appuntamento è fissato per le 19.30 di martedì 22 settembre al Nessie Pub di Piacenza. Per vivere una serata in compagnia di giocatori e staff e conoscere i protagonisti della prossima annata – fa sapere la società – occorre riservare il proprio posto a tavola entro le ore 19 di lunedì 21 settembre al numero 331/3724561. Quella di martedì 22 settembre sarà la prima occasione di contatto per trascorrere una serata all’insegna della pallacanestro in totale sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli Anti-Covid19″.