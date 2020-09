Nel pomeriggio di domenica 20 settembre è andata in scena al PalaBakery la presentazione della squadra e dello staff della Bakery Basket per la stagione 2020/21.

Davanti a 200 tifosi, rigorosamente con mascherina e rispettando le misure di sicurezza previste dai protocolli sanitari vigenti, sono stati presentati i volti della Bakery Basket Piacenza, che a novembre si presterà ad iniziare il campionato di Serie B Old Wild West.

Come da consuetudine, a prendere la parola è stato il Presidente Marco Beccari, che, proprio quest’anno, festeggia il decimo anno da presidente (uno dei lassi di tempo più longevi nel basket italiano attuale) e proprietario della Bakery Basket Piacenza.

“Sono passati diversi mesi dall’ultima partita, purtroppo per una scelta obbligata. Arriviamo da un periodo molto difficile da cui non è stato facile ripartire. Le chiavi per andare avanti sono entusiasmo, passione ed energia che fortunatamente ritrovo ogni giorno nello splendido staff che ho e che anche in momenti così complicati non ha mai smesso di trasmettere a tutti.

Per me è un onore lavorare con loro al fianco”.

Dopo le parole di rito, il presidente è passato alle presentazioni ufficiali. I primi ad essere chiamati sono stati il confermato coach Campanella, il vice allenatore Matteo Brambilla, il responsabile del settore giovanile Simone Zamboni, lo staff atletico e il nuovo team manager Roberto Spagnoli.

Prima della presentazione della squadra, l’allenatore Federico Campanella ha detto le prime parole della nuova stagione, incitato a gran voce dai sempre presenti tifosi di Spazio Biancorosso.

“Il vostro calore è una gioia immensa per me. Durante questo periodo di stop, con il presidente Beccari ci siamo sentiti tutti i giorni per formare la squadra nel miglior modo possibile, impazienti di iniziare. A ritornare qui e vivere quest’atmosfera, devo ammettere di essermi emozionato e ciò che vi posso promettere è che vi faremo divertire e sarete orgogliosi di questi colori”.

In seguito, è arrivata la presentazione della squadra. Tutti i giocatori sono stati accolti da un applauso scrosciante, con i 5 confermati, tra cui il capitano Birindelli, letteralmente travolti dal pubblico di fede biancorossa.

In ultimo, ma non per importanza, è stato presentato lo staff del settore giovanile che ha ribadito il successo degli allenamenti online durante il periodo di lock-down, che ha coinvolto circa 70 ragazzi davanti alle piattaforme online, risultando i primi in Italia ad avere organizzato questa iniziativa. Il settore giovanile, vero fiore all’occhiello del settore biancorosso, è in continua crescita e anno dopo anno è sempre più efficiente e quest’anno sarà l’unico in provincia a presentare tutte le squadre giovanili, dall’Under 13 all’Under 20.

Al via anche la campagna abbonamenti per stagione 2020-21 della Bakery Basket: IO VIVO BAKERY

“Con questo Claim – spiega la società – vogliamo che ogni tifoso si identifichi nella squadra, che sia il protagonista della partita, che voglia vivere tutte le emozioni che la Bakery offre. Questa stagione della Bakery Basket sarà un turbinio di partite, emozioni e passione da vivere sul parquet e non solo”.