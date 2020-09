Bel tempo e temperature in lieve risalita in questa seconda parte di settimana a Piacenza.

Giovedì 3 settembre – le previsioni Arpae – è attesa una giornata in prevalenza serena, con massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 26 °C in pianura.

Venerdì 4 settembre quadro atmosferico invariato: previsto sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con massime in aumento: 22 °C sui rilievi e 27 °C in pianura.