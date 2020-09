La squadra femminile della Vittorino debutta in Serie C con una vittoria

Essendo stata una delle prime discipline sportive a riprendere il via dopo l’emergenza sanitaria dei mesi scorsi, il tennis ha già richiamato in campo le squadre agonistiche per il varo della nuova stagione. Una ripartenza che ha coinvolto anche la formazione femminile della Vittorino da Feltre che, nei giorni scorsi, è stata impegnata nel primo turno del campionato di Serie C.

La squadra biancorossa – composta da Patricia Chirea, Laura Marazzi, Alessandra Bertuzzi, Gloria Gianfardoni e allenata dai maestri Marcello Griffini e Lorenzo Garberi – ha debuttato sui campi in terra rossa della Vittorino con una meritata vittoria colta a danno del TC Sporting Parma (3-2 il finale).

Vittorino subito costretta a rincorrere a seguito della sconfitta (3-6, 7-6, 10-5 i parziali) di Patricia Chirea contro Alice Consigli, ma gara nuovamente in parità dopo il secondo singolare vinto da Laura Marazzi contro Sofia Pietralunga (6-3, 6-1). Parmensi di nuovo in vantaggio grazie al successo di Alice Caporilli (6-2, 6-4) colto a cospetto di Alessandra Bertuzzi, ma la Vittorino ribalta nuovamente la situazione pareggiando i conti nel primo incontro di doppio, vinto da Gianfardoni-Chirea contro Caporilli-Pietralunga (6-3, 6-1), e conquistando il definitivo punto della vittoria sempre con la stessa formazione di doppio che ha avuto la meglio su Corsilli-Pietralunga (6-1, 6-2).

Debutto vittorioso, quindi, per le ragazze biancorosse che domenica prossima torneranno in campo per il secondo turno del campionato di Serie C, a domicilio del TC Modena. La formazione maschile della Vittorino da Feltre inizierà invece la nuova stagione nel campionato di Serie D domenica 13 settembre, giocando fuori casa sui campi del TC Fidenza.

Oltre a quella delle squadre agonistiche è ripresa anche l’attività del settore giovanile biancorosso con la Scuola tennis che può già contare, al momento, cento atleti in erba di età compresa dai 5 ai 15 anni.

“Siamo ritornati in campo con i nostri ragazzi a metà maggio – precisano i maestri Garberi e Griffini – nel pieno rispetto delle disposizioni sul distanziamento interpersonale, utilizzando più campi ma anche dilatando gli orari di allenamento, e abbiamo terminato il lavoro di preparazione a fine giugno per recuperare i mesi perduti a seguito dell’emergenza sanitaria. Abbiamo iniziato la nuova stagione due giorni fa; siamo all’inizio degli allenamenti con un organico già molto ampio, ma fino al 21 settembre tutti i ragazzi che lo vorranno potranno venire alla Vittorino e provare gratuitamente un paio di lezioni; basta prendere appuntamento con la Segreteria al n. 0523.385540”.