Lavori alla stazione di Sarmato, domenica sette treni regionali sostituiti da autobus

Domenica 27 settembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori propedeutici alla realizzazione del sottopassaggio pedonale nella stazione di Sarmato (Piacenza).

In particolare verranno installati speciali ponti provvisori che permetteranno la successiva esecuzione dei lavori senza interruzione della circolazione ferroviaria. Per consentire l’intervento, sette treni regionali saranno sostituiti con autobus. Le modifiche al programma di circolazione dei treni, in vigore nelle sola giornata di domenica 27 settembre, sono consultabili nelle stazioni e sui sistemi informatici e di vendita dell’impresa ferroviaria: digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.

LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI